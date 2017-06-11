Шафаржова и Маттек-Сэндз выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Американка Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии стали чемпионками «Ролан Гаррос»-2017 в парном разряде.
Шафаржова и Маттек-Сэндз разгромили австралиек Эли Барти и Кейси Деллакуа со счетом 6:2, 6:1. Финальный матч продолжался всего 1 час и 6 минут.
Чемпионки реализовали 6 брейк-пойнтов из 12.
30-летняя Шафаржова и 32-летняя Маттек-Сэндс завоевали уже пятый титул на турнирах серии «Большого шлема» в карьере (в парном разряде) и второй на «Ролан
Гаррос».
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