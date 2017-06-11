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«Рома» отказывается продавать Рюдигера в «Интер» менее чем за 40 миллионов

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Рома» и «Интер» по-прежнему не могут договориться по цене за трансфер защитника Антонио Рюдигера.

«Нерадзурри» улучшили свое предложение с 20 до 28 миллионов евро, однако «джаллоросси» не собираются отступать от первоначально заявленной цены в 40 миллионов.

Отметим, что «Интер» уже договорился с 24-летнем немцем по личному контракту.

Рюдигер выступает за «Рому» с 2015 года, когда перешел из «Штутгарта». За два сезона в серии A он провел 56 матчей и забил два гола.

Напомним, что новым главным тренером «Интера» стал Лучано Спаллетти, проработавший в «Роме» предыдущие полтора сезона.

В то же время еще одним кандидатом на место центрального защитника «Интера» называют Тиаго Силву из «Пари Сен-Жермен», который три года играл за «Милан» (2009-2012).

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