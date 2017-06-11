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Сергей Шубенков: Соперники рады снова видеть меня на беговой дорожке

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский барьерист Сергей Шубенков рассказал о своем возвращении к активной соревновательной практике.

- Соперники на меня реагируют позитивно, все меня приветствуют и говорят, что рады видеть на беговой дорожке снова. То, что произошло с нами, могло произойти и с другими. Напряженной обстановку в среде спортсменов не назовешь. Мы сосредоточены на беге и барьерах. К тем российским спортсменам, которых допустили до стартов, отношение со стороны зарубежных коллег крайне позитивное.

Сейчас я себя чувствую новичком, как будто в первый раз приехал на соревнования. Слишком большой перерыв был, успел отвыкнуть от ситуации. Когда раздаётся выстрел, все начинают бежать, а я догоняю. Давно таких ощущений у меня не было, - цитирует Шубенкова «RT на русском»

Напомним, чемпион мира 2015 года в барьерном беге Сергей Шубенков получил от IAAF возможность участвовать в международных стартах в качестве нейтрального атлета.

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