Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили права на освещение Кубка конфедераций

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России, консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ», говорится в пресс-релизе организации.

Все матчи турнира будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций-2017 бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу-2018», - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Петербурге и Москве.