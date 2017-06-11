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Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» получили права на освещение Кубка конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России, консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ», говорится в пресс-релизе организации.

 Все матчи турнира будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и «Матч ТВ», а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций-2017 бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу-2018», - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Петербурге и Москве.

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