Белорусский тренер Дулуб покинул «Карпаты»
Источник: ФК «Карпаты»Комментарии
Белорусский специалист Олег Дулуб покинул пост главного
тренера львовских «Карпат» . Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Причины такого решения пока неизвестны. В прошлом сезоне «Карпаты»
заняли десятое место в чемпионате
Украины.
Ранее 51-летний Олег Дулуб был главным тренером минского
клуба «Крумкачы». Входил в тренерский штаб минского «Динамо» и других
белорусских клубов.
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