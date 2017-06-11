Денис Маслов: В истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Черенчиков выделялся своей преданностью
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал информацию, что защитник Иван Черенчиков покидает клуб.
Цвета пермской команды 32-летний игрок защищал на протяжении 15 сезонов.
- Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков - тяжело вдвойне, - отметил Маслов. - Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью Клубу, игровой и человеческой надежностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных - однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего.