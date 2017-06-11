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Денис Маслов: В истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Черенчиков выделялся своей преданностью

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал информацию, что защитник Иван Черенчиков покидает клуб.

Цвета пермской команды 32-летний игрок защищал на протяжении 15 сезонов.

- Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков - тяжело вдвойне, - отметил Маслов. - Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью Клубу, игровой и человеческой надежностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных - однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего.

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