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Шандор Варга: Скауты «Арсенала» будут следить за Головиным на Кубке конфедераций

Источник:  ТАССКомментарии

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что руководство лондонского «Арсенала» будет просматривать полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина во время матче Кубка конфедераций.

- На самом деле скауты «Арсенала» приезжали на матч Венгрия - Россия (0:3) в Будапешт и просматривали этого футболиста. Но лондонский клуб просматривает примерно 100 игроков одновременно, так что говорить о переходе пока рановато. Эти скауты уже рассказали, что будут работать в России на Кубке конфедераций. Если там футболисты хорошо себя проявят против чемпионов Европы и мира, то шансов на переход будет больше, - передает слова агента ТАСС.

Ранее сообщалось что российский полузащитник попал в сферу интересов сразу двух английских клубов – «Челси» и «Арсенала». Так по информации Daily Mail, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА по поводу трансфера 20-летнего футболиста. Сумма сделки может составить порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне чемпионата России Головин принял участие в 29 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.

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