Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал Головина

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.

- Головин показал в Будапеште очень хорошую игру. Арсен любит заниматься творческим делом - брать молодых футболистов и развивать их. У Головина есть большой потенциал, чтобы раскрыться, и в этом плане он смог бы закрепиться в «Арсенале».

Зная «Арсенал», могу сказать, что представители клуба еще поговорят с тренерами сборной и ЦСКА, тем более Станислав Черчесов хорошо знаком с Арсеном Венгером. Перед подписанием игрока лондонцы очень тщательно присматриваются к нему, так что за Головиным следят, но предложений о переходе не было, - передает слова агента ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник попал в сферу интересов сразу двух английских клубов – «Челси» и «Арсенала». Так по информации Daily Mail, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА по поводу трансфера 20-летнего футболиста. Сумма сделки может составить порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне чемпионата России Головин принял участие в 29 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.