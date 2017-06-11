Медведев вышел в основую сетку турнира Хертогенбосхе
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Тима Смычека в финале квалификации турнира в Хертогенбосхе.
Счет встречи, продолжавшейся два часа, - 5:7, 6:4, 6:4.
Медведев исполнил 12 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, отыграл семь брейк-пойнтов из десяти и совершил четыре брейка.
Первый соперник Медведева по основной сетке определится позже.
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