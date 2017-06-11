Женская сборная России заняла третье место в Суперфинале Мировой лиги

Ватерполистки сборной России одержали победу над сборной Венгрии со счетом 9:7 в матче за третье место в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Шанхае.

Подопечные Александра Гайдукова выиграли первые медали в Мировой лиге с 2013 года, когда национальная команда заняла второе место. Российская сборная побеждала в Суперфинале турнира один раз: это произошло в 2008 году.

В финальном матче встречались команды США и Канады. Со счетом 12:6 победу одержали американки, для которых это четвертый титул подряд.

Напомним, в июле сборная России выступит на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Соперницы по групповому этапу - Греция, Австралия и Казахстан.