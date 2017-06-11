Виталий Мутко: Я не участвовал в переговорах по покупке прав на показ Кубка конфедераций

Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что удовлетворен тем фактом, что российские болельщики смогут посмотреть трансляции матчей Кубка конфедераций.

- Вопрос о трансляциях матчей чемпионата мира надо адресовать каналам и ФИФА. Я не участвовал в переговорах, поэтому могу только высказать удовлетворение в связи с тем, что болельщики увидят матчи Кубка конфедераций по телевидению. – передает слова Мутко ТАСС.

Ранее стало известно, что международная федерация футбола (ФИФА) предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России, консорциуму «2Спорт2», представленному Первым каналом, ВГТРК и «Матч ТВ».