Эдмар: Были варианты из России, но я отказался
Бывший полузащитник «Днепра», «Металлиста», «Таврии» и
сборной Украины Эдмар сказал, что он отказался от предложений из России.
«Прекрасно знаю, что в Бразилии зрители очень требовательны. Я
сейчас уже не того уровня, не те скорости демонстрирую, чтобы ехать туда.
Бразилия – очень строгая страна в этом смысле. Если ты сыграл один матч
более-менее, то они начинают критиковать. Я подумал: «А оно мне надо?».
Также
не хотелось большего давления как на себя, так и на семью. Если бы играл
сильно, то может быть и поехал, но сейчас я выбрал семейную жизнь в США.
В
Украине вариантов не было, а вот в России были, но я отказался. Предложения от
клубов высшей лиги России просто были неинтересны», – цитирует Эдмара Footboom.
Отметим что уроженец Бразилии Эдмар, который принял
украинское гражданство, сейчас играет за любительский американский клуб «Бока
Ратон».