Эдмар: Были варианты из России, но я отказался

Бывший полузащитник «Днепра», «Металлиста», «Таврии» и сборной Украины Эдмар сказал, что он отказался от предложений из России.

«Прекрасно знаю, что в Бразилии зрители очень требовательны. Я сейчас уже не того уровня, не те скорости демонстрирую, чтобы ехать туда. Бразилия – очень строгая страна в этом смысле. Если ты сыграл один матч более-менее, то они начинают критиковать. Я подумал: «А оно мне надо?».

Также не хотелось большего давления как на себя, так и на семью. Если бы играл сильно, то может быть и поехал, но сейчас я выбрал семейную жизнь в США.

В Украине вариантов не было, а вот в России были, но я отказался. Предложения от клубов высшей лиги России просто были неинтересны», – цитирует Эдмара Footboom.

Отметим что уроженец Бразилии Эдмар, который принял украинское гражданство, сейчас играет за любительский американский клуб «Бока Ратон».