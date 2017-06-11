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Виктор Янчук: Можно сказать, что Остапенко помогла советская школа

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением от победы Елены Остапенко в финале «Ролан Гаррос».

- Я несказанно рад ее победе. Это в каком-то плане свой человек - в Латвии, в Юрмале например, строили во времена СССР школы, мы туда на семинары и сборы выезжали. Можно сказать, это сработала наша школа.

В Латвии и раньше был популярен теннис, и сейчас. Корни у Остапенко, теннисная база очень хорошая, - рассказал Янчук в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что что в финале турнира латвийская спортсменка одолела румынскую теннисистку Симону Халеп (4:6, 6:4, 6:3). Эта победа стала первой для Остапенко в карьере.

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