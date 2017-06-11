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Сергей Мяус: Решение об участии «Родины» в чемпионате России будет принято до конца июня

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус сообщил, что решение по «Родине», пока не подтвердившей участие в чемпионате России, будет принято до конца этого месяца.

«У нас дедлайн по подтверждению участия клубов в чемпионате России был до 10 июня, - сказал Мяус. - Мы получили подтверждение от 13 команд - кроме кировской «Родины». Но в любом случае мы надеемся на встречу с губернатором Кировской области и будем пытаться до конца июня решить вопрос положительно. Календарь игр у нас выходит 1 июля, поэтому еще есть время и есть надежда на участие «Родины» в турнире команд суперлиги».

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