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Джанни Инфантино: Несмотря на дипломатический кризис в Катаре, я настроен оптимистично

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с дипломатическим кризисом вокруг Катара и предложил помощь в урегулирование проблем.

- Мы видим, что Катар столкнулся с дипломатическим кризисом. Тем не менее, я настроен оптимистично и убежден, что ситуация в регионе нормализуется. Главной задачей ФИФА является пропаганда футбола, а не вмешательство в геополитические вопросы. Если ФИФА сможет внести свой вклад в урегулирование конфликта, то, естественно, мы предложим свою помощь, — цитирует Инфантино ТАСС со ссылкой на швейцарское издание Le Matin Dimanche.

Напомним, что в 2022 году чемпионат мира по футболу должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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