Майк Салливан: Все сводится к реализации моментов и старанию

Главный тренер «Питтсбург» Майк Салливан поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла».

- Тренеры всегда беспокоятся. Это у нас в генах. Мы постоянно обо всем беспокоимся. Как только открываются сборы, можно забыть об отдыхе. Такова наша работа. Все тренеры одинаковы. Мы воспринимаем работу, как и хоккеисты. Это постоянный, непрекращающийся процесс.

Мы понимаем, что должны выйти на другой уровень. Но мы считаем, что нам это по силам. Об этом мы говорим ребятам. Все сводится к реализации моментов и старанию. Но речь не идет о новой тактике или новых схемах игры, - приводит слова наставника «Пингвинз» официальный сайт НХЛ.



Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.