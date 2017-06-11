Колин Уилсон: Я считаю, что характер у хоккеистов «Нэшвилла» есть

Нападающий «Нэшвилла» Колин Уилсон поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

- Обычно такие матчи выигрываются за счет характера. Я считаю, что характер у нас есть. Как и у них. Так что игра будет интересной. Мы уже играли такие матчи в плей-офф прошлого года. Так что в этом для нас нет ничего нового, - приводит слова форварда «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.