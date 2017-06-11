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Датчанин Фульсан выиграл последний этап «Критериум Дофине» и стал победителем общего зачета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во Франции завершилась веломногодневка «Критериум Дофине». Победителем последнего этапа, как и общего зачета, стал датчанин Якоб Фульсан, выступающий за «Астану».

На последнем, восьмом этапе, спортсмены преодолели 115 километров. Фульсан показал результат три часа, 26 минут и 20 секунд. Вторым стал Дэниэл Мартин из Ирландии, третьим – представитель ЮАР Луис Мейнтьес.

В общем зачете Фульсан победил с результатом 29 часов, пять минут и 54 секунды. Вторым стал австралиец Ричи Порт, а уже упомянутый Мартин – третьим.

«Критериум Дофине»

8-й этап

Альбервиль – Плато де Солезон, Франция

115 км

1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)  3.26,20 
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) + 0,12
3. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) + 0,27
4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) + 0,44
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,01
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) + 1,02
7. Ричи Порт (Австралия, BMC) + 1,15
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 1,36
9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) + 1,41
10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) + 3,30

Общий зачет

1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)  29.05,54 
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) + 0,10
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) +1,32
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 1,33
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,37
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) + 2,04
7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) + 2,32
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) + 3,12
9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) + 4,08
10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) + 4,40

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