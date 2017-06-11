Датчанин Фульсан выиграл последний этап «Критериум Дофине» и стал победителем общего зачета
Во Франции завершилась веломногодневка «Критериум Дофине».
Победителем последнего этапа, как и общего зачета, стал датчанин Якоб Фульсан,
выступающий за «Астану».
На последнем, восьмом этапе, спортсмены преодолели 115
километров. Фульсан показал результат три часа, 26 минут и 20 секунд. Вторым
стал Дэниэл Мартин из Ирландии, третьим –
представитель ЮАР Луис Мейнтьес.
В общем зачете Фульсан
победил с результатом 29 часов, пять минут и 54 секунды. Вторым стал австралиец
Ричи Порт, а уже упомянутый Мартин – третьим.
«Критериум Дофине»
8-й этап
Альбервиль – Плато де Солезон, Франция
115 км
1.
Якоб Фульсан (Дания, «Астана») 3.26,20
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) + 0,12
3. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) + 0,27
4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) + 0,44
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,01
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) + 1,02
7. Ричи Порт (Австралия, BMC) + 1,15
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 1,36
9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) + 1,41
10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) + 3,30
Общий зачет
1.
Якоб Фульсан (Дания, «Астана») 29.05,54
2. Ричи Порт (Австралия, BMC) + 0,10
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) +1,32
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 1,33
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,37
6. Ромен Барде (Франция, AG2R) + 2,04
7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) + 2,32
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) + 3,12
9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) + 4,08
10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) + 4,40