Датчанин Фульсан выиграл последний этап «Критериум Дофине» и стал победителем общего зачета

Во Франции завершилась веломногодневка «Критериум Дофине». Победителем последнего этапа, как и общего зачета, стал датчанин Якоб Фульсан, выступающий за «Астану».

На последнем, восьмом этапе, спортсмены преодолели 115 километров. Фульсан показал результат три часа, 26 минут и 20 секунд. Вторым стал Дэниэл Мартин из Ирландии, третьим – представитель ЮАР Луис Мейнтьес.

В общем зачете Фульсан победил с результатом 29 часов, пять минут и 54 секунды. Вторым стал австралиец Ричи Порт, а уже упомянутый Мартин – третьим.

«Критериум Дофине»

8-й этап

Альбервиль – Плато де Солезон, Франция

115 км

1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») 3.26,20

2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) + 0,12

3. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) + 0,27

4. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) + 0,44

5. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,01

6. Ромен Барде (Франция, AG2R) + 1,02

7. Ричи Порт (Австралия, BMC) + 1,15

8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 1,36

9. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) + 1,41

10. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) + 3,30

Общий зачет

1. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») 29.05,54

2. Ричи Порт (Австралия, BMC) + 0,10

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) +1,32

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) + 1,33

5. Фабио Ару (Италия, «Астана») + 1,37

6. Ромен Барде (Франция, AG2R) + 2,04

7. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) + 2,32

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE) + 3,12

9. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) + 4,08

10. Рафаэль Вальс (Испания, Lotto-Soudal) + 4,40