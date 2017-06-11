Илья Хохлов: Нравятся атакующие защитники, такие как Бернс из «Сан-Хосе»

Защитник Илья Хохлов рассказал о своем переходе из «Северстали» в ХК «Сочи».

- Бывает, что обмен может стать неожиданным для игрока. Удивился, когда узнал о переходе в «Сочи»?

- Скажем так, я ждал этого перехода, но все было решить не так уж просто.

- Рад, что оказался в нашей команде? К тому же, у тебя маленький сын растет.

- Да, мы, конечно, рады, что так все сложилось - появление сына и переезд в Сочи. А для ребенка здесь действительно одни плюсы – солнце, море, свежий воздух. В Сочи собралась отличная команда и тренерский штаб, я думаю, вместе мы добьемся того результата, которого будут ждать руководство и наши болельщики.

- Запомнились ли тебе чем-то игры против «Сочи» в составе «Северстали»?

- Всегда были очень интересные игры. Помню, в сезоне 2014/15 у нас была стыковая игра за выход в плей-офф. Мы вели в счете после второго периода с разницей в 2 или 3 шайбы, но в итоге проиграли, и «Сочи» после этого попал в восьмерку. А одна из игр в прошедшем чемпионате запомнилась тем, что я единственный раз в сезоне получил 5+20 за удар в голову Костицына (смеется).

- Как считаешь, в чем твои сильные стороны и над чем тебе надо еще поработать?

- Пусть мою игру оценивают тренерский штаб и болельщики. Все-таки со стороны виднее. А в целом всегда есть над чем работать, тем более молодому игроку.

- Как себя можешь охарактеризовать: ты атакующий защитник, домосед или находишь баланс между одним и другим?

- Конечно, я стараюсь держать баланс, так как от молодого защитника в первую очередь требуется надежная игра в обороне. Но если есть возможность – я всегда готов подключиться к атаке.

- Кого из современных защитников ты ставишь себе в пример? Чья игра тебе импонирует?

- Сейчас очень много хороших защитников. Мне в большей степени нравятся атакующие защитники, такие как Брент Бернс из «Сан-Хосе Шаркс».