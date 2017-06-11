Питер Лавиолетт: «Нэшвилл» плохо провел только один матч - пятый

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

- Никто у нас не гадает, что нам надо делать, чтобы победить. Мы верим в себя, знаем, что добились серьезного успеха. У нас есть свой стиль, и когда мы играем в свой хоккей, мы побеждаем. Давайте вспомним всю серию. На самом деле мы плохо провели только один матч - пятый. Более того, наши ребята после неудачных поединков всегда перестраиваются и следующую игру проводят совсем иначе. Я полагаю, что в воскресенье мы сыграем очень хороший матч, - приводит слова наставника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.