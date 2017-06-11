Мэтт Каллен: После ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к тому, чтобы завершить карьеру

Нападающий «Питтсбурга» Мэтт Каллен отметил, насколько уникальна возможность сыграть в третьей в его карьере финальной серии Кубка Стэнли.

- Честно говоря, после того, как я ушел из «Нэшвилла» в 2015 году, я был очень близок к тому, чтобы завершить карьеру, и был бы доволен. Я знаю очень много отличных игроков, у которых никогда даже не было шанса сыграть в финале. Я был очень доволен, когда получил такую возможность в 2006 году. Но получить еще одну в прошлом году и выиграть второй трофей - это было невероятно. Тогда ты действительно понимаешь, насколько трудно пробиться в финал, и насколько это невероятная возможность, если ты ее получаешь. Целых 10 лет я играл и даже близко не подходил к финалу, - приводит слова форварда «Питтсбурга» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.