Доус не собирается переходить из «Барыса» в «Динамо»

Защитник Илья Хохлов рассказал о своем переходе из «Северстали» в ХК «Сочи».

Илья Хохлов: Нравятся атакующие защитники, такие как Бернс из «Сан-Хосе»

Илья Хохлов: Нравятся атакующие защитники, такие как Бернс из «Сан-Хосе» Защитник Илья Хохлов рассказал о своем переходе из «Северстали» в ХК «Сочи».

«Лада» пригласила на просмотр Дьякова Защитник Кирилл Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой», сообщает официальный сайт клуба.

Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Нико Капанен объявил о завершении карьеры.

Нико Капанен: Я послушал свой внутренний гол и решил закончить карьеру

Нико Капанен: Я послушал свой внутренний гол и решил закончить карьеру Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Нико Капанен объявил о завершении карьеры.

«Лада» подписала контракт с защитником Чарльзом Геноуэем, сообщается на официальном сайте клуба.

«Лада» подписала защитника Геноуэя «Лада» подписала контракт с защитником Чарльзом Геноуэем, сообщается на официальном сайте клуба.

Шон Коллинз: Вярн и Яласваара порекомендовали мне ехать в «Сочи»

Шон Коллинз: Вярн и Яласваара порекомендовали мне ехать в «Сочи» Канадский нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз прокомментировал свой переход в клуб.

Воспитанник «Ак Барса» Михаил Шестопалов, отыгравший минувший сезон за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке, сообщает «БИЗНЕС Online».

Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов попробует силы в Северной Америке Воспитанник «Ак Барса» Михаил Шестопалов, отыгравший минувший сезон за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке, сообщает «БИЗНЕС Online».

Известный финский нападающий Нико Капанен объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «ХПК», в котором форвард провел минувший сезон.

Капанен завершил игровую карьеру Известный финский нападающий Нико Капанен объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «ХПК», в котором форвард провел минувший сезон.

Нападающий Евгений Ковыршин подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Ковыршин подписал двухлетний контракт с минским «Динамо» Нападающий Евгений Ковыршин подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о кадровой политике клуба в преддверии нового сезона КХЛ.

Андрей Назаров: Свои Панарины появятся и в Нижнекамске

Андрей Назаров: Свои Панарины появятся и в Нижнекамске Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о кадровой политике клуба в преддверии нового сезона КХЛ.

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко перечисляет известных игроков нашей лиги, еще не подписавших новых контрактов.

Бомбардир нужен? В хорошем состоянии… Топ-5 «безработных» игроков КХЛ Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко перечисляет известных игроков нашей лиги, еще не подписавших новых контрактов.