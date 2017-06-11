Доус не собирается переходить из «Барыса» в «Динамо»
Источник: Шайба.kzКомментарии
Нападающий Найджел Доус продолжит играть за «Барыс» и не собирается уходить в московское «Динамо», сообщает Шайба.kz.
Ранее СМИ сообщили, что 32-летний канадец продолжит карьеру в столичном клубе.
В прошлом сезоне Доус провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей и набрал 63 (36+27) очка, в 10 играх плей-офф записал в актив 10 (7+3) очков.
Контракт хоккеиста с «Барысом» рассчитан до 2018 года.
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