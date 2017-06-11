Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6, 0:1Надаль
Футбол  Ирландия- : -Австрия
Формула-1  Гран-при Канады. Гонка
Волейбол  Италия1 : 1Россия
Футбол  Финляндия- : -Украина
Футбол  Македония- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Доус не собирается переходить из «Барыса» в «Динамо»

Источник:  Шайба.kzКомментарии

Нападающий Найджел Доус продолжит играть за «Барыс» и не собирается уходить в московское «Динамо», сообщает Шайба.kz.

Ранее СМИ сообщили, что 32-летний канадец продолжит карьеру в столичном клубе.

В прошлом сезоне Доус провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей и набрал 63 (36+27) очка, в 10 играх плей-офф записал в актив 10 (7+3) очков.

Контракт хоккеиста с «Барысом» рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Хохлов: Нравятся атакующие защитники, такие как Бернс из «Сан-Хосе»Защитник Илья Хохлов рассказал о своем переходе из «Северстали» в ХК «Сочи».«Лада» пригласила на просмотр ДьяковаЗащитник Кирилл Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой», сообщает официальный сайт клуба.Нико Капанен: Я послушал свой внутренний гол и решил закончить карьеруЧемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Нико Капанен объявил о завершении карьеры.«Лада» подписала защитника Геноуэя«Лада» подписала контракт с защитником Чарльзом Геноуэем, сообщается на официальном сайте клуба.Шон Коллинз: Вярн и Яласваара порекомендовали мне ехать в «Сочи»Канадский нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз прокомментировал свой переход в клуб.Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов попробует силы в Северной АмерикеВоспитанник «Ак Барса» Михаил Шестопалов, отыгравший минувший сезон за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке, сообщает «БИЗНЕС Online».Капанен завершил игровую карьеруИзвестный финский нападающий Нико Капанен объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «ХПК», в котором форвард провел минувший сезон.Ковыршин подписал двухлетний контракт с минским «Динамо»Нападающий Евгений Ковыршин подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.Андрей Назаров: Свои Панарины появятся и в НижнекамскеГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о кадровой политике клуба в преддверии нового сезона КХЛ.Бомбардир нужен? В хорошем состоянии… Топ-5 «безработных» игроков КХЛБомбардир нужен? В хорошем состоянии… Топ-5 «безработных» игроков КХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко перечисляет известных игроков нашей лиги, еще не подписавших новых контрактов.Вилле Лаюнен: В «Спартаке» буду выкладываться на льду на все 100%Финский защитник Вилле Лаюнен, заключивший весной контракт со «Спартаком», дал первое интервью пресс-службе красно-белых после переезда из Хельсинки в Москву.«Сибирь» подписала нападающего Земченко«Сибирь» заключила контракт с нападающим Игнатом Земченко, сообщается на официальном сайте клуба.«Нефтехимик» подписал экс-форварда «Кузни» Соловьева«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим новокузнецкого «Металлурга» Евгением Соловьевым, сообщается на официальном сайте нижнекамской команды.Минское «Динамо» продлило контракт с вратарем КарнауховымМинское «Динамо» подписало новый контракт с вратарем Михаилом Карнауховым, сообщается на официальном сайте клуба.«Сибирь» подписала нападающего Бутузова«Сибирь» подписала контракт с нападающим Станиславом Бутузовым, сообщается на официальном сайте клуба.Зря, Зин, на грубость нарываешься! Циничная точка в «деле Семенова»Зря, Зин, на грубость нарываешься! Циничная точка в «деле Семенова»В пятницу «Авангард» подписал контракт с Кириллом Семеновым, за которого скандально спорил с «Кузней» и «Салаватом Юлаевым».Семенов заключил двухлетний контракт с «Авангардом». Таблица переходов КХЛСеменов заключил двухлетний контракт с «Авангардом». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Вольски перешел в «Куньлунь Ред Стар»Нападающий Войтек Вольски подписал двухлетний контракт с китайским «Куньлунем». Об этом хоккеист сообщил в своем твиттере.Защитник Бэйлен стал игроком «Трактора»Защитник Ник Бэйлен заключил односторонний контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте КХЛ.Нападающий Эллисон подписал контракт с «Магниткой»Нападающий Мэтт Эллисон подписал двухлетний односторонний контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Футбол
Защитник Черенчиков покинул «Амкар»
Футбол
«Анжи» подписал вратаря Солосина
Футбол
Алексей Игонин: Не думаю, что Данни в чем-то уступает Снейдеру
Футбол
Василий Уткин: Возвращение Бердыева в Казань делает «Рубин» очень грозной силой
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Барыс
Барыскалендарьстатистика
Найджел Доус
Найджел Доусвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости