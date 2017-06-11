«Цзянсу Сунин» подтвердил назначение Капелло

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Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Капелло сегодня возглавит китайский «Цзянсу Сунин» Итальянский специалист Фабио Капелло возглавит китайский футбольный клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Corriere dello Sport.

Капелло может возглавить китайский клуб Бывший наставник сборной России Фабио Капелло может стать главным тренером китайского клуба «Цзянсу Сунин».

Фабио Капелло: Пепе на 100 процентов в «ПСЖ», они встречались в Кардиффе Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сообщил, что защитник Пепе договорился о переходе в «Пари Сен-Жермен».

Фабио Капелло: За кого болеть в финале? Меня разрывает на части Бывший главный тренер сборной России итальянский специалист Фабио Капелло сообщил, что в финале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом» будет болеть за клуб из Турина.

Пожалуйста, уволь меня поскорее! Топ-10 тренерских неустоек российского футбола При досрочном разрыве контракта провалившие сезон тренеры практически всегда получают миллионы евро в качестве компенсации.

Джеймс побил рекорд Джордана, а Капелло раскритиковал «МЮ». Главные новости утра «Советский спорт» представляет подборку утренних новостей.

Фабио Капелло: «Манчестер Юнайтед» – неинтересная команда Бывший наставник сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0), а также высказался о трансферных планах английского клуба.

Фабио Капелло: В России было сложно с общением, никто не знал иностранных языков Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло, принимающий участие в форуме Somos Futebol, пожаловался на сложности общения с командой.

Фабио Капелло: Каждый раз, когда класико проходит в Мадриде, игроки «Реала» пытаются травмировать Месси Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло дал комментарий после матча «сливочных» с «Барселоной» в 33-м туре испанской примеры.

Фабио Капелло: «Наполи» не использовал свой шанс в матче с «Ювентусом» Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча 30-го тура серии A «Наполи» – «Ювентус» (1:1) на стадионе «Сан-Паоло».

«Место на поле Денису нашел Капелло». Архивное интервью с дядей Глушакова Сегодня ушел из жизни Валерий Глушаков – дядя полузащитника «Спартака» и сборной России.

Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны» Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли на пост главного тренера «Барселоны».

Златан Ибрагимович: Фабио Капелло – человек, изменивший мою игру 35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович встретился с экс-наставником сборной России Фабио Каппелло, с которым знаком по совместной работе в туринском «Ювентусе». т

Александр Тарханов: После Хиддинка мы уцепились за иностранцев, как за панацею, апогеем чего стала «работа» Капелло Заслуженный тренер РФ Александр Тарханов поделился мнением о падении России в рейтинге ФИФА.

Фабио Капелло: Я совершил ошибку, не уйдя в «ПСЖ» из сборной России в 2013-м году Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что сожалеет о том, что не ушел из сборной в «ПСЖ» в 2013 году.

Мясник, с которым хотят сделать фото Промес, Федерер и другие звезды спорта Этот человек просто режет и солит мясо. Когда это делаете вы – не смотрит никто, когда он – миллионы.

Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление экс-наставника сборной России Фабио Капелло, который ранее выразил мнение, что испанец планирует стать президентом «Барселоны». Именно поэтому, как заявил итальянец, Гвардиола дал понять, что его карьера тренера близится к концу.

Фабио Капелло: Гвардиола планирует стать президентом «Барселоны» Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о будущем Хосепа Гвардиолы, который ранее заявил, что его тренерская карьера подходит к концу.