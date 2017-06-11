«Цзянсу Сунин» подтвердил назначение Капелло
Итальянский специалист Фабио Капелло возглавил
китайский «Цзянсу Сунин». Об этом сообщает официальная страница клуба в Weibo.
Ранее сообщалось, что 70-летний
специалист подпишет контракт на 1,5 года с зарплатой 10 миллионов евро.
«Цзянсу
Сунин» является вице-чемпионом Китая, в нынешнем сезоне после 12 туров клуб из
города Нанкине занимает 15-е место в турнирной таблице.
Стоит отметить, что за клуб
выступает экс-полузащитник лондонского «Челси» Рамирес и его соотечественник,
бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра.
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