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«Цзянсу Сунин» подтвердил назначение Капелло

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Итальянский специалист Фабио Капелло возглавил китайский «Цзянсу Сунин». Об этом сообщает официальная страница клуба в Weibo.

Ранее сообщалось, что  70-летний специалист подпишет контракт на 1,5 года с зарплатой 10 миллионов евро.

«Цзянсу Сунин» является вице-чемпионом Китая, в нынешнем сезоне после 12 туров клуб из города Нанкине занимает 15-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что за клуб выступает экс-полузащитник лондонского «Челси» Рамирес и его соотечественник, бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра.

Напомним, последним местом работы итальянца стала сборная России, которая под его руководством одержала 17 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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