Колтон Сиссонс: «Нэшвилл» сейчас в финале. Никто не знает, когда мы снова поднимемся так высоко

Нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

- Мы сейчас в финале. Никто не знает, когда мы снова поднимемся так высоко. Поэтому нам надо воспользоваться моментом, показать себя с лучшей стороны и одержать победу на своем льду.

В свободный день мы смотрим предыдущий матч, думаем, в чем можем прибавить. В день игры мы пытаемся настроиться на позитивную волну, вспоминаем вещи, которые у нас хорошо получаются, - приводит слова центрфорварда «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.