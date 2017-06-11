Женская сборная России повторно обыграла Сербию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Женская сборная России по футболу обыграла команду Сербии (2:0) в контрольном матче.
Игра прошла сегодня в подмосковном Раменском.
У победительниц отличились Елена Данилова (43-я минута) и Марина Федорова (52).
Напомним, в четверг российская сборная также обыграла сербок со счетом 5:2.
Эти матчи прошли в рамках подготовки россиянок к чемпионату Европы, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии.
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