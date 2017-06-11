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Женская сборная России повторно обыграла Сербию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по футболу обыграла команду Сербии (2:0) в контрольном матче.

Игра прошла сегодня в подмосковном Раменском.

У победительниц отличились Елена Данилова (43-я минута) и Марина Федорова (52).

Напомним, в четверг российская сборная также обыграла сербок со счетом 5:2.

Эти матчи прошли в рамках подготовки россиянок к чемпионату Европы, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии.

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