Джеймс Нил: Игрокам «Нэшвилла» надо выбросить из головы все дурные мысли

Нападающий «Нэшвилла» Джеймс Нил поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

-. У нас достаточно уверенности в плане того, как мы играем дома. Да, мы можем вылететь, но в то же время нужно получить удовольствие от момента. Ради него мы работали весь год. Надо просто выбросить из головы все дурные мысли и выйти готовыми. То, что мы умеем это делать, мы доказывали на протяжении всего сезона, - приводит слова форварда «Предаторз» NHL.com/RU.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.