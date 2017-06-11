Колтон Сиссонс: Сейчас пришло и наше время отчаяния, впервые за весь плей-офф

Нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

- Сейчас пришло и наше время отчаяния, впервые за весь плей-офф. К счастью, у многих из нас за плечами есть опыт прошлого сезона, в котором мы несколько раз оказывались на пороге вылета, но выигрывали критические матчи. Понятно, что на сей раз ставки максимально высоки, но, надеюсь, этот опыт поможет нам не потерять рассудок и в этот раз. Конечно, играя в финале Кубка Стэнли, испытываешь больше беспокойства и тревоги, от этого просто никуда не деться. Но независимо от того, что произошло в предыдущем матче, мы вернулись домой и знаем, какой хоккей способны здесь показать, - приводит слова центрфорварда «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.