«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре Силву

Интерес к нападающему «Порту» Андре Силве проявляют «Милан» и «Зенит». Об этом сообщают португальские СМИ.

Как информирует Diario de Noticias, представители «Милана» встретились с агентом игрока Жорже Мендешем и предложили 36 миллионов евро. Впрочем, как сообщает Record, на игрока также претендует «Зенит» Роберто Манчини.

В прошедшем сезоне 21-летний Андре Силва провел 44 матча за «Порту» и забил 21 мяч при восьми голевых передачах.

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