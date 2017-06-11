«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре Силву
Источник: RecordКомментарии
Интерес к нападающему «Порту» Андре Силве проявляют «Милан»
и «Зенит». Об этом сообщают португальские СМИ.
Как информирует Diario
de Noticias, представители «Милана» встретились с агентом игрока Жорже
Мендешем и предложили 36 миллионов евро. Впрочем, как сообщает Record, на игрока также претендует «Зенит» Роберто
Манчини.
В прошедшем сезоне
21-летний Андре Силва провел 44 матча за «Порту» и забил 21 мяч при восьми
голевых передачах.
Головин перейдет в
лондонский «Арсенал»? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически