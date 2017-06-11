Алексей Сорокин: Газон «Санкт-Петербург Арены» полностью готов

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности «Санкт-Петербург Арены» к Кубку конфедераций.

«Газон полностью готов. Газон хороший. За ним наблюдают наши специалисты, специалисты ФИФА и «Зенита».

Он показывает отличную динамику и хорошеет на глазах. Бывает, что трава не очень хорошо воспринимает прошивку. В нашем случае все в полном порядке», – приводит «Р-Спорт» слова Сорокина.

Напомним, газон на «Санкт-Петербург Арене» был перестелен после матча «Зенит» – «Терек», который прошел на стадионе 7 мая.

«Санкт-Петербург Арена» примет стартовый матч Кубка конфедераций, в котором 17 июня сыграют сборные России и Новой Зеландии.