Крис Кунитц: Надо заставить себя провести лучший матч в жизни

Нападающий «Питтсбурга» Крис Кунитц поделился мнением о предстоящем шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвила».

- Когда вожделенная цель находится прямо перед тобой, надо заставить себя провести лучший матч в жизни. Мы же именно за этим здесь собрались - за победой. Такие шансы выпадают нечасто. Но в то же время мы понимаем, что соперник попытается противопоставить нам свою лучшую игру. Мы добьемся успеха, только если начнем шестой матч так же, как предыдущий, заставим их фанатов утихнуть, будем прессинговать их по всей площадке. Надо выйти на лед и сыграть в свой хоккей с самого первого вбрасывания, передает слова Кунитца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.