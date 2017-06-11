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Виктор Янчук: Теперь Шарапова не сможет пробиться напрямую на US Open

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал информацию о травме Марии Шараповой, из-за которой теннисистка пропустит Уимблдон.

- Это ужасная новость. Трава - это ее покрытие: она ударная теннисистка, у нее хороший опыт игры на таких кортах. А теперь она на US Open пробиться напрямую не сможет, - рассказал Янчук в интервью «Газете.Ru».

Ранее российская теннисистка сообщила, что из-за травмы вынуждена пропустить травяной сезон 2017 года. Напомним, что в матче второго круга в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони Шарапова дернула ногу и снялась в третьем сете.

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