Виктор Янчук: Теперь Шарапова не сможет пробиться напрямую на US Open

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал информацию о травме Марии Шараповой, из-за которой теннисистка пропустит Уимблдон.

- Это ужасная новость. Трава - это ее покрытие: она ударная теннисистка, у нее хороший опыт игры на таких кортах. А теперь она на US Open пробиться напрямую не сможет, - рассказал Янчук в интервью «Газете.Ru».

Ранее российская теннисистка сообщила, что из-за травмы вынуждена пропустить травяной сезон 2017 года. Напомним, что в матче второго круга в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони Шарапова дернула ногу и снялась в третьем сете.