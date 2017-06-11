Ильгар Мамедов: Участие Егорян в командных соревнованиях определится через два-три дня
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал вопрос участия двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян в чемпионате Европы.
- Пока можно сказать только то, что Яна личные пропускает. Что касается командных соревнований, то это определится через два-три дня, не раньше, - приводит слова Мамедова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что Яна Егорян из-за травмы не будет участвовать в личном турнире на чемпионате Европы, который откроется 12 июня в Тбилиси.
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