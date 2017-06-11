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Надаль обыграл Вавринку и в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3, 6:1 в пользу Надаля.

Матч продолжался два часа и пять минут. Испанец сделал больше эйсов (4-1), двойных ошибок у соперников не было. При этом у Вавринки больше невынужденных ошибок (29-12). Для Надаля это десятая победа на «Ролан Гаррос» в его карьере и 15-я – на турнирах «Большого шлема».

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
Финал

Матч

Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 3:6, 1:6

Место и дата

11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция

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