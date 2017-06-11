Надаль обыграл Вавринку и в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой
испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3, 6:1 в пользу Надаля.
Матч продолжался два часа и пять минут. Испанец сделал
больше эйсов (4-1), двойных ошибок у соперников не было. При этом у Вавринки
больше невынужденных ошибок (29-12). Для Надаля это десятая победа на «Ролан
Гаррос» в его карьере и 15-я – на турнирах «Большого шлема».
Турнир серии
«Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
Финал
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 3:6, 1:6
Место и дата
11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция
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