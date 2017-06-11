«Милан» может отдать Лападулу «Аталанте» в обмен на Конти
Источник: Football ItaliaКомментарии
Между «Миланом»
и «Аталантой» может произойти обмен игроками. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует
Football Italia, защитник «Аталанты»
Андреа Конти близок к переходу в «Милан». Чтобы уменьшить сумму трансфера,
красно-черные готовы отдать за него нападающего Джанлуку Лападулу. «Аталанта»
хочет получить за Конти 27 миллионов евро.
В прошлом
сезоне 23-летний Андреа Конти провел 35 матча за «Аталанту» и забил восемь
мячей при пяти голевых передачах.
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