«Милан» может отдать Лападулу «Аталанте» в обмен на Конти

Между «Миланом» и «Аталантой» может произойти обмен игроками. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, защитник «Аталанты» Андреа Конти близок к переходу в «Милан». Чтобы уменьшить сумму трансфера, красно-черные готовы отдать за него нападающего Джанлуку Лападулу. «Аталанта» хочет получить за Конти 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Андреа Конти провел 35 матча за «Аталанту» и забил восемь мячей при пяти голевых передачах.