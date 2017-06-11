Елена Фомина: Футболисткам сборной России надо подтянуть функциональное состояние перед Евро

Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина прокомментировала готовность команды к предстоящему чемпионату Европы.

- Перед чемпионатом Европы нам надо добавить во многом. Физические кондиции сейчас не в лучшем состоянии. Чемпионат Европы - интенсивный турнир. У наших игроков не то, что спад, но не самое лучшее состоянии по результатам тестирования научной группы. Надо подтянуть функциональное состояние перед Евро, - приводит слова Фоминой «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье женская сборная России по футболу обыграла команду Сербии (2:0) в контрольном матче. В четверг российская сборная также обыграла сербок со счетом 5:2. Обе встречи прошли в рамках подготовки россиянок к чемпионату Европы, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Голландии.