Роман Йоси: Эллис – лидер «Нэшвилла». Он проводит сезон на невероятном уровне

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси отметил, что его напарник Райан Эллис, получивший травму в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга», играет огромную роль для «хищников».

- Он играет огромную роль в обороне команды. Этот сезон он проводит на невероятном уровне, великолепно играет в плей-офф. Он отлично чувствует игру, практически не допускает ошибок. Он - лидер команды, - приводит слова Йоси официальный сайт НХЛ.

Напомним, что во втором периоде пятого матча Эллис получил травму и больше не появился на площадке. Ранее в СМИ появилась информация, что защитник пропустит шестой матч серии против «Пингвинз».

Добавим, что «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.