Team Liquid выиграла EPICENTER: Moscow
Коллектив Team Liquid стал победителем турнира EPICENTER: Moscow.
В финале «жидкие» обыграли Evil Geniuses со счетом 3:1.
Чемпионы получат чек на 250 000 долларов, а серебряные призеры увезут домой 100 000 долларов.
Стоит отметить, что Team Liquid побеждала на EPICENTER: Moscow в 2016 году.
EPICENTER: Moscow проходил с 4 по 11 июня. Матчи плей-офф принимал спортивный комплекс «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составлял 500 000 долларов.
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