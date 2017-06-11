Рафаэль Надаль: «Ролан Гаррос» - самый важный турнир в моей карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после финала «Ролан Гаррос». Напомним, что он победил швейцарца Стэна Вавринку – 6:2, 6:3, 6:1.

«Невероятные чувства. Конечно, я хотел выиграть 10-й титул. Это особенный момент для меня. Хочу поблагодарить вас всех.

Я играю на максимуме своих возможностей во всех турнирах. Но чувства, которые я испытываю здесь, невозможно описать. Адреналин, который я испытываю, когда играю этих кортах, несравним ни с чем. Это самый важный турнир в моей карьере», - сказал Надаль в послематчевом комментарии.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Париж (Франция)

Финал