Рафаэль Надаль: «Ролан Гаррос» - самый важный турнир в моей карьере
Испанский
теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после финала «Ролан Гаррос».
Напомним, что он победил швейцарца Стэна Вавринку – 6:2, 6:3, 6:1.
«Невероятные
чувства. Конечно, я хотел выиграть 10-й титул. Это особенный момент для меня. Хочу
поблагодарить вас всех.
Я играю на
максимуме своих возможностей во всех турнирах. Но чувства, которые я испытываю
здесь, невозможно описать. Адреналин, который я испытываю, когда играю этих
кортах, несравним ни с чем. Это самый важный турнир в моей карьере», - сказал
Надаль в послематчевом комментарии.
Турнир серии
«Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
Финал
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 3:6, 1:6
Место и дата
11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция