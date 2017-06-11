Владимир Абрамов: Назначение Капелло - часть государственной программы по развитию футбола в Китае

Известный спортивный агент Владимир Абрамов поделился мнением о Фабио Капелло на пост главного тренера китайского клуба «Цзянсу Сунин».

- Важно помнить, что Китай - социалистичесое государство. Такой глобальный процесс, как развитие спорта в целом и футбола в частности, там происходит на государственном уровне. Власть дала бизнесу добро на вливание огромных денег в футбол, чтобы национальная сборная усиливалась и начала попадать на чемпионаты мира. Назначение Капелло — часть государственной программы по развитию футбола в стране, - передает слова Абрамова «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что итальянский специалист Фабио Капелло возглавил китайский «Цзянсу Сунин». «Цзянсу Сунин» является вице-чемпионом Китая, в нынешнем сезоне после 12 туров клуб из города Нанкине занимает 15-е место в турнирной таблице.