Сергей Юран: Манчини не пришел бы в «Зените» без списка на усиление состава
Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о «Зените».
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По тому, как развивается это межсезонье, кто должен усилиться лучше других?
- «Зенит». Манчини
пришел ведь не просто так. Тренеры подобного уровня приходят в клубы со списком
тех, кого нужно купить. Если их требования принимаются, тогда они подписывают
контракт.
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Верите, что в «Зенит» может приехать Ибрагимович? Все, на кого питерский клуб
подписался в твиттере за последнее время, уже подписали контракт с командой. И
вот теперь «Зенит» подписался на аккаунт Ибрагимовича.
- Сложно сказать.
Ибрагимович – это имя, но сумеет ли он восстановиться после травмы на колене? И
возраст ведь уже серьезный. Поэтому непонятно, нужен ли он «Зениту» или нет,
по-футбольному. Зарплата ведь у шведа немаленькая, нужно посчитать все риски. А
с точки зрения имиджа, развития футбола, конечно, возможный приход в чемпионат
России такого футболиста, это плюс.
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«Зенит» расстался с Данни. Не поспешил?
- Опять же два момента:
травмы и возраст. «Зенит», видимо, рассчитывает найти более молодого игрока. Тем более, Данни –
амбициозный футболист. И если он окажется на лавке, то в команде могут начаться
различные, скажем так, брожения. В этом плане «Зенит» сделал все грамотно.