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Сергей Юран: Манчини не пришел бы в «Зените» без списка на усиление состава

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о «Зените».

- По тому, как развивается это межсезонье, кто должен усилиться лучше других?

- «Зенит». Манчини пришел ведь не просто так. Тренеры подобного уровня приходят в клубы со списком тех, кого нужно купить. Если их требования принимаются, тогда они подписывают контракт.

- Верите, что в «Зенит» может приехать Ибрагимович? Все, на кого питерский клуб подписался в твиттере за последнее время, уже подписали контракт с командой. И вот теперь «Зенит» подписался на аккаунт Ибрагимовича.

- Сложно сказать. Ибрагимович – это имя, но сумеет ли он восстановиться после травмы на колене? И возраст ведь уже серьезный. Поэтому непонятно, нужен ли он «Зениту» или нет, по-футбольному. Зарплата ведь у шведа немаленькая, нужно посчитать все риски. А с точки зрения имиджа, развития футбола, конечно, возможный приход в чемпионат России такого футболиста, это плюс.

- «Зенит» расстался с Данни. Не поспешил?

- Опять же два момента: травмы и возраст. «Зенит», видимо, рассчитывает  найти более молодого игрока. Тем более, Данни – амбициозный футболист. И если он окажется на лавке, то в команде могут начаться различные, скажем так, брожения. В этом плане «Зенит» сделал все грамотно.

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