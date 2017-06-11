Сергей Юран: Головин пока не готов к «Арсеналу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.
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Верите в возможное предложение лондонского «Арсенала» по нему?
- Нет. Во-первых,
Головин к такому повороту карьеры еще не готов, а, во-вторых, есть предметное
предложение, а есть интерес. В первом случае приезжают, разговаривают с
игроком, подписывают контракт. Этого, насколько я понимаю, пока нет. Но не
исключаю того, что Головин попал на карандаш к скаутам английского клуба. И за ним
будут следить. Все покажет чемпионат мира. Если выступит на нем хорошо,
возможно, поступит предложение.
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