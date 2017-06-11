Раньери вылетел во Францию на переговоры с «Нантом»

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери ведет переговоры с «Нантом».

По данным Canal Plus, 65-летний итальянец вылетел во Францию на встречу с президентом «канареек» Вальдемаром Китой.

Пост главного тренера «Нанта» стал вакантным после того, как португалец Сержиу Консейсау возглавил «Порту».

Отметим, у Раньери уже есть опыт работы в лиге 1. В 2012-2014 годах он тренировал «Монако», с которым в 2013 году вышел в элитный дивизион, после чего занял с монегасками второе место.

В минувшем сезоне «Нант» занял седьмое место в чемпионате, что стало лучшим результатом для клуба с 2004 года.

Напомним, «Лестер» отправил Раньери в отставку 23 февраля.