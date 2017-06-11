Стэн Вавринка: Надаль – пример для всех в теннисе
Швейцарский
теннисист Стэн Вавринка поделился впечатлениями после финала «Ролан Гаррос».
Напомним, что в финале его в трех сетах обыграл испанец Рафаэль Надаль –
6:2, 6:3, 6:1.
«По
сегодняшнему матчу говорить особо нечего. Рафа, поздравляю тебя и твою команду.
Ты большой пример для всех в нашем спорте. Это особенный момент для меня - сыграть в финале турнира второй раз. Прошу извинения
у своей команды, мы мечтали немного о другом.
Хочу поблагодарить мою семью, девушку, дочь за
поддержку. Это были две невероятные недели. Благодарю президента Федерации
тенниса Франции, организаторов турнира. Они делают нашу жизнь легче, хоть и не
всегда это видят болельщики. Хотел поблагодарить всех, кто пришел на матч, за
атмосферу на трибунах. Увидимся через год», - сказал Вавринка в послематчевом
комментарии.
Турнир серии
«Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
Финал
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 2:6, 3:6, 1:6
Место и дата
11 июня 16:00, , Онлайн-трансляция