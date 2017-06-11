Стэн Вавринка: Надаль – пример для всех в теннисе

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился впечатлениями после финала «Ролан Гаррос». Напомним, что в финале его в трех сетах обыграл испанец Рафаэль Надаль – 6:2, 6:3, 6:1.

«По сегодняшнему матчу говорить особо нечего. Рафа, поздравляю тебя и твою команду. Ты большой пример для всех в нашем спорте. Это особенный момент для меня - сыграть в финале турнира второй раз. Прошу извинения у своей команды, мы мечтали немного о другом.

Хочу поблагодарить мою семью, девушку, дочь за поддержку. Это были две невероятные недели. Благодарю президента Федерации тенниса Франции, организаторов турнира. Они делают нашу жизнь легче, хоть и не всегда это видят болельщики. Хотел поблагодарить всех, кто пришел на матч, за атмосферу на трибунах. Увидимся через год», - сказал Вавринка в послематчевом комментарии.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Париж (Франция)

Финал