Тренеры сборной Италии не планируют использовать Бонуччи в матче с Лихтенштейном
Источник: Football ItaliaКомментарии
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не сыграет в матче
квалификации ЧМ-2018 против сборной Лихтенштейна. Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как информирует Football Italia, в этой игре Бонуччи останется на
скамейке запасных. Это связано с тем, что в случает получения желтой карточки
Леонардо пропустит следующий матч против сборной Испании.
Матч Италия – Лихтенштейн начнется в 21:45 по Москве.
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
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