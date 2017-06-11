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Тренеры сборной Италии не планируют использовать Бонуччи в матче с Лихтенштейном

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не сыграет в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Лихтенштейна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, в этой игре Бонуччи останется на скамейке запасных. Это связано с тем, что в случает получения желтой карточки Леонардо пропустит следующий матч против сборной Испании.

Матч Италия – Лихтенштейн начнется в 21:45 по Москве.

Матч

Италия - Лихтенштейн

Место и дата

11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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