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Россия обыграла Италию в матче Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч Мировой лиги по волейболу между сборными Италии и России завершился победой россиян. Итоговый счет матча по партиям – 3:2 в пользу сборной России.

Матч проходил в По (Франция). Счет в партиях  - 31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10 в пользу российской команды. До этого россияне на французском этапе проиграли командам Франции и США.

Следующий этап мировой лиги пройдет с 15 по 18 июня в Польше. Сборная России сыграет со сборными США, Польши и Ирана.

Волейбол. Мировая лига

Мужчины

Россия – Италия – 3:2 (31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10)
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