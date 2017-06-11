Россия обыграла Италию в матче Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч Мировой
лиги по волейболу между сборными Италии и России завершился победой россиян.
Итоговый счет матча по партиям – 3:2 в пользу сборной России.
Матч проходил в
По (Франция). Счет в партиях -
31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10 в пользу российской команды. До этого
россияне на французском этапе проиграли командам Франции и США.
Следующий этап мировой лиги
пройдет с 15 по 18 июня в Польше.
Сборная России сыграет со сборными США, Польши и Ирана.
Волейбол. Мировая лига
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