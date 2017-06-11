Россия обыграла Италию в матче Мировой лиги

Матч Мировой лиги по волейболу между сборными Италии и России завершился победой россиян. Итоговый счет матча по партиям – 3:2 в пользу сборной России.

Матч проходил в По (Франция). Счет в партиях - 31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10 в пользу российской команды. До этого россияне на французском этапе проиграли командам Франции и США.

Следующий этап мировой лиги пройдет с 15 по 18 июня в Польше. Сборная России сыграет со сборными США, Польши и Ирана.

Волейбол. Мировая лига

Мужчины

Россия – Италия – 3:2 (31:33, 25:23, 21:25, 25:23, 15:10)