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«Лацио» проявляет интерес к Чалханоглу

Источник:  BildКомментарии

Римский «Лацио» интересуется полузащитником «Байера» Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Bild, «Лацио» входит в число трех основных претендентов на игрока. Два других представляют Англию – это «Челси» и «Арсенал».

В минувшем сезоне 22-летний Хакан Чалханоглу провел 22 матча за «Байер» и забил семь мячей при семи голевых передачах. Отметим, что значительную часть сезона он пропустил из-за дисквалификации.

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