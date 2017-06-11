«Лацио» проявляет интерес к Чалханоглу
Источник: BildКомментарии
Римский «Лацио»
интересуется полузащитником «Байера» Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщают
немецкие СМИ.
Как информирует
Bild, «Лацио»
входит в число трех основных претендентов на игрока. Два других представляют
Англию – это «Челси» и «Арсенал».
В минувшем
сезоне 22-летний Хакан Чалханоглу провел 22 матча за «Байер» и забил семь мячей
при семи голевых передачах. Отметим, что значительную часть сезона он пропустил
из-за дисквалификации.
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