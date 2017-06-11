Жулиано: Уверен, Россия проведет чемпионат мира на великолепном уровне
Полузащитник
«Зенита» и сборной Бразилии Жулиано поделился ожиданиями от чемпионата мира в
России.
– Россия делает все возможное, чтобы провести чемпионат
мира на великолепном уровне. Готовятся стадионы, они очень красивые. В городах
пытаются улучшить транспортную систему для комфорта болельщиков. Уверен, Россия
проведет чемпионат мира на великолепном уровне.
Я регулярно вызываюсь в состав национальной команды. Это повышает
шансы оказаться в заявке на чемпионат мира. Нужно выполнять работу в сборной и
хорошо выступать в «Зените», – приводит слова Жулиано Goal.com.
Напомним, мировое первенство пройдет в России летом 2018
года. Сборная Бразилии обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.
В последнем товарищеском матче пятикратных чемпионов мира
против Аргентины Жулиано провел на поле десять минут. Всего на счету
полузащитника «Зенита» 11 игр за сборную Бразилии.