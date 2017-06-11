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Жулиано: Уверен, Россия проведет чемпионат мира на великолепном уровне

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано поделился ожиданиями от чемпионата мира в России.

– Россия делает все возможное, чтобы провести чемпионат мира на великолепном уровне. Готовятся стадионы, они очень красивые. В городах пытаются улучшить транспортную систему для комфорта болельщиков. Уверен, Россия проведет чемпионат мира на великолепном уровне.

Я регулярно вызываюсь в состав национальной команды. Это повышает шансы оказаться в заявке на чемпионат мира. Нужно выполнять работу в сборной и хорошо выступать в «Зените», – приводит слова Жулиано Goal.com.

Напомним, мировое первенство пройдет в России летом 2018 года. Сборная Бразилии обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.

В последнем товарищеском матче пятикратных чемпионов мира против Аргентины Жулиано провел на поле десять минут. Всего на счету полузащитника «Зенита» 11 игр за сборную Бразилии.

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