Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире на этапе Мирового вызова
На проходящем в голландском Хенгело этапе Мирового вызова россиянка Мария Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире.
Российская спортсменка в воскресенье победила с результатом 2,04 метра.
Второе место досталось украинской спортсменке Оксане Окуневой (1,90). Третье место заняла немка Мари-Лоренс Юнгфляйш (1,90).
Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее российская спортсменка стала победительницей на этапах «Бриллиантовой лиги» в Юджине и Риме.
Легкая атлетика
Этап Мирового вызова
Хенгело (Голландия)
Прыжки в высоту
Женщины
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04
2. Оксана Окунева (Украина) – 1,90
3. Мария-Лоренс Юнгфляйш (Германия) – 1,90