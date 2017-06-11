Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6, 1:6Надаль
Футбол  Ирландия1 : 1Австрия
Формула-1  Гран-при Канады. Гонка
Волейбол  Италия2 : 3Россия
Футбол  Финляндия1 : 2Украина
Футбол  Македония- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мексиканский «Тигрес» интересуется Банегой

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Интера» Эвер Банега может стать игроком мексиканского клуб «Тигрес». Стороны ведут переговоры по этому поводу.

Как сообщает Football Italia, директор «Тигрес» Мигель Анхель Гарса отметил, что Банега находится в числе потенциальных кандидатов на место в команде в следующем сезоне. Итальянские СМИ сообщают, что сделка близка к завершению.

В прошедшем сезоне 28-летний Эвер Банега провел 33 матча за «Интер» и забил шесть мячей при восьми голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Амкар» просматривает 15 игроков из ФНЛ и ПФЛВ воскресенье «Амкар» приступил к подготовке к новому сезону.«Лацио» проявляет интерес к ЧалханоглуРимский «Лацио» интересуется полузащитником «Байера» Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.Сергей Юран: Головин пока не готов к «Арсеналу»Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.«Милан» может отдать Лападулу «Аталанте» в обмен на КонтиМежду «Миланом» и «Аталантой» может произойти обмен игроками. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре СилвуИнтерес к нападающему «Порту» Андре Силве проявляют «Милан» и «Зенит». Об этом сообщают португальские СМИ.Эдмар: Были варианты из России, но я отказалсяБывший полузащитник «Днепра», «Металлиста», «Таврии» и сборной Украины Эдмар сказал, что он отказался от предложений из России.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.«Рома» отказывается продавать Рюдигера в «Интер» менее чем за 40 миллионов«Рома» и «Интер» по-прежнему не могут договориться по цене за трансфер защитника Антонио Рюдигера.Алексей Игонин: Не думаю, что Данни в чем-то уступает СнейдеруБывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о причинах расставания питерцев с Мигелем Данни.Константин Сарсания: Перед «Зенитом» не стоит задача возвращения ВасинаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что клуб не рассматривал возможность возвращения воспитанника петербургского футбола Виктора Васина.«Бавария» подписала контракт с Гнабри«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Вердера» Сержа Гнабри.«Барселона» может предложить 100 миллионов евро за Верратти«Барселона» может приобрести центрального полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти за 100 миллионов евро.«Ливерпуль» может приобрести Тадича у «Саутгемптона»Полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Times.«Бавария» может продать Дугласа Косту «Ювентусу» за 30 миллионов евроВингер «Баварии» и сборной Бразилии Дуглас Коста может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».Доннарумма продлит контракт с «Миланом»Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма принял решение продлить контракт со своим клубом.Защитник «Ромы» Фасио может перейти в «Зенит»«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Федерико Фасио.В чемпионате Италии-2017/18 будет введена система видеоповторовСистема видеоповторов для помощи в работе арбитров будет использоваться во всех матчах чемпионата Италии по футболу в сезоне-2017/18.Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Челси» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Алекса СандроЛондонский «Челси» сделал предложение «Ювентусу» в 60 миллионов евро за защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.Вагнер Лав перейдет из «Аланьяспора» в «Галатасарай»Бывший форвард ЦСКА, ныне игрок турецкого «Аланьяспора» Вагнер Лав продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Miliyet.
Теннис
Надаль обыграл Вавринку и в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос»
Футбол
«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре Силву
Футбол
«Цзянсу Сунин» подтвердил назначение Капелло
Теннис
Медведев вышел в основую сетку турнира Хертогенбосхе
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Эвер Банега
Эвер Банегавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы