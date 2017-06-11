Мексиканский «Тигрес» интересуется Банегой

Полузащитник «Интера» Эвер Банега может стать игроком мексиканского клуб «Тигрес». Стороны ведут переговоры по этому поводу.

Как сообщает Football Italia, директор «Тигрес» Мигель Анхель Гарса отметил, что Банега находится в числе потенциальных кандидатов на место в команде в следующем сезоне. Итальянские СМИ сообщают, что сделка близка к завершению.

В прошедшем сезоне 28-летний Эвер Банега провел 33 матча за «Интер» и забил шесть мячей при восьми голевых передачах.