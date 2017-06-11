Джеймс Нил: Кросби нельзя давать лишнюю секунду на принятие решений

Нападающий «Нэшвилла» Джеймс Нил рассказал, что игрокам «хищников» стоит действовать жестче против лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби.

- Против Кросби нужно действовать жестче и плотнее, заставить его звено больше думать об обороне, нежели об атаке. И вообще нам стоит лучше понимать, где именно он находится на льду. В пятой игре мы слишком часто давали ему возможность оказываться за спинами наших игроков. Это игрок мирового уровня, которому нельзя давать лишнюю секунду на принятие решений, - приводит слова форварда «Предаторз» NHL.com/RU.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.